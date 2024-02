Partie voller Rekorde! Osten gewinnt All-Star Game der NBA

James stand in seiner 21. Saison in der NBA zum 20. Mal im All-Star Game - ausgebauter Rekord. Und es gab weitere Bestmarken: Die Gesamtzahl von 397 Punkten übertraf den Höchstwert von 2017 (374) klar, dem Osten glückten 42 Drei-Punkte-Würfe und damit sieben mehr als dem Team LeBron 2019.

Die Auswahl der Eastern Conference hat das All-Star Game der NBA gewonnen. Das Team um Topspieler wie Giannis Antetokounmpo oder Damian Lillard setzte sich in einem Spiel der Rekorde in Indianapolis gegen den Westen mit dem "ewigen" All-Star LeBron James 211:186 durch.

LeBron James froh: Kein Spieler verletzt

Das "Beste" an diesem denkwürdigen Abend aber, betonte Superstar James, war, "dass sich niemand verletzt hat. Alle haben es unbeschadet überstanden." Auch der 39-jährige Oldie, dem acht Punkte, vier Rebounds und drei Assists gelangen.

In der NBA geht es in der Nacht auf Freitag weiter. Das 74. All-Star Game der NBA findet am 16. Februar in San Francisco in der Halle der Golden State Warriors statt.