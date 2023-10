ProSieben sichert sich Rechte an der NBA

Anzeige

Die stärkste Basketball-Liga der Welt mit vier deutschen Weltmeistern wird in der kommenden Saison im Free-TV übertragen. Die Privatsender ProSieben und ProSieben MAXX zeigen in der am 24. Oktober beginnenden Spielzeit der nordamerikanischen NBA über 50 Partien, hinzu kommen weitere Begegnungen in den Play-offs. Dies gab die Seven.One Entertainment Group am Dienstag bekannt.

Unter der Sportmarke "ran" laufen die Spiele regelmäßig in der "Prime Time" am deutschen Sonntagabend. "Wir freuen uns natürlich besonders auf Duelle mit den deutschen NBA-Stars und Weltmeistern wie Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner oder Daniel Theis", sagte Senderchef Daniel Rosemann.

In den Wagner-Brüdern (Orlando Magic), Schröder (Toronto Raptors), Theis (Indiana Pacers) sowie den bei der WM fehlenden Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Isaiah Hartenstein (New York Knicks) stehen derzeit sechs deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Auch das Streaming-Portal DAZN wird die NBA in der neuen Saison übertragen. Laut Medienberichten werden in der regulären Saison rund 200 Spiele zu sehen sein, sieben pro Woche live.