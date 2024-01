Schröder mit Raptors im Aufschwung

Anzeige

Die Toronto Raptors um den deutschen Weltmeister Dennis Schröder haben nach ihrem gelungenen Start ins neue Jahr den nächsten Erfolg in der Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Bei den Golden State Warriors gewannen die Kanadier mit 133:118, es war für Toronto der dritte Sieg aus vier Spielen in 2024.

Schröder kam wie zuletzt von der Bank, in gut 28 Minuten verbuchte der Braunschweiger 13 Punkte und vier Assists. Mann des Abends bei den Raptors war RJ Barrett, dem Neuzugang gelang mit 37 Punkten eine persönliche Saisonbestleistung. Barrett war am 30. Dezember von den New York Knicks in seine Heimatstadt gewechselt.

Bei den Warriors enttäuschte Stephen Curry mit nur neun Punkten auf ganzer Linie, der Superstar traf zwei von 14 Würfen aus dem Feld und keinen seiner neun Dreierversuche.

Erneut ohne den am Knöchel verletzten Franz Wagner erkämpfte sich Orlando Magic mit Mühe einen Heimsieg über die Atlanta Hawks. Nach Verlängerung gewann das Team aus Florida 117:110, Wagners älterer Bruder Moritz sammelte 15 Punkte und sieben Rebounds. Topscorer bei Orlando war Paolo Banchero (35 Punkte).

Die Los Angeles Lakers gewannen das Stadtduell gegen die Clippers 106:103 und holten ihren ersten Sieg nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen. Austin Reaves traf vier Sekunden vor Schluss von der Freiwurflinie zum Endstand, Norman Powell vergab mit Ablauf der Uhr die Chance zum Ausgleich. Beim Sieger kam Superstar LeBron James als bester Werfer auf 25 Punkte, am Dienstag spielt der Rekordmeister erneut zu Hause gegen Toronto um den früheren Lakers-Profi Schröder.