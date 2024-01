Boston Celtics @ Toronto Raptors 105:96

So hat sich Dennis Schröder das Wiedersehen mit seinem Ex-Team sicherlich nicht vorgestellt! Beim Besuch der Boston Celtics mussten die Toronto Raptors eine 96:105-Niederlage hinnehmen.

Die Pleite gegen das beste Team der Eastern Conference war bereits die vierte Niederlage in Folge.

Der deutsche Kapitän erzielte in 33 Minuten 13 Punkte und sieben Rebounds. Head Coach Darko Rajakovic brachte den Point Guard wie zuletzt von der Bank. Bester Werfer der Raptors war RJ Barrett mit 24 Zählern.

Bei den Celtics überzeugte wie so oft das Kollektiv, so punkteten alle Spieler der Starting Five zweistellig. Jrue Holiday und Derrick White brachten es auf 22 Punkte.

Boston bleibt im Osten mit einer Bilanz von 31:9 weiter Erster, die Raptors sind mit 15 Siegen bei 25 Niederlagen dagegen außerhalb der Playoff-Plätze.