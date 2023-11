Schwacher Schröder siegt mit Raptors nach Comeback

Schröder fand seinen Wurf am ganzen Abend nicht. Der Nationalmannschaftskapitän traf nur einen von zwölf Versuchen aus dem Feld, scheiterte viermal von der Dreierlinie und kam am Ende auf vier Punkte. Zumindest gelangen dem Braunschweiger sechs Assists.

Isaiah Hartenstein unterlag mit den New York Knicks 98:114 bei den Boston Celtics. Der Center kam von der Bank und in 15 Minuten auf drei Punkte sowie drei Rebounds. Jayson Tatum führte den Rekordmeister zum Sieg, 17 seiner 35 Punkte machte der Superstar im letzten Viertel.

NBA Live-Übertragung: Die nächsten Spiele live bei ProSieben MAXX

Samstag, 18. November, 23:45 Uhr:

New York Knicks at Charlotte Hornets live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn und in der ran-App

Sonntag, 19. November, 21:00 Uhr:

Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn und in der ran-App