Spiel eins nach Doncic: Dallas wird überrollt

Nach der unerwarteten Trennung von Superstar Luka Doncic sind die Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA böse unter die Räder gekommen. Im ersten Spiel ohne den Slowenen verloren die Texaner am Sonntag (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers mit 101:144. Die Cavs machten bis zur Pause 91 Punkte, nur zweimal kam ein NBA-Team in einer Halbzeit auf eine größere Ausbeute.