NBA

US-Stars gegen Weltauswahl: NBA mit neuem Allstar-Format

Victor Wembanyama, Luka Doncic und Franz Wagner gegen Stephen Curry, Kevin Durant und Anthony Edwards? Das Allstar Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wird in der laufenden Saison in einem neuen Format ausgetragen.

Wie die Liga mitteilte, wird das Schaulaufen der Stars am 15. Februar 2026 in Los Angeles als Turnier mit zwei US-Teams und einer internationalen Auswahl stattfinden.

Die drei Mannschaften werden zunächst je einmal gegeneinander antreten. Die beiden Teams mit der besten Bilanz treffen im Championship Game aufeinander. Alle Spiele dauern zwölf Minuten. Jedes Team wird aus mindestens acht Spielern bestehen, insgesamt nehmen je zwölf Profis aus den beiden Conferences am Allstar-Turnier teil.

Während je fünf Spieler aus der Western und Eastern Conference von Fans (50 Prozent), NBA-Profis (25 Prozent) und Medien (25 Prozent) unabhängig von ihrer Position als "Starter" ausgewählt werden, nominieren die NBA-Headcoachs die übrigen 14 Allstars. Wie die gewählten US-Profis auf die beiden Teams verteilt werden, werde laut NBA zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

NBA-Boss Adam Silver könnte zusätzliche Stars bestimmen

Sollten bei der Abstimmung nicht 16 Spieler aus den USA und acht internationale Akteure gewählt werden, wird NBA-Commissioner Adam Silver zusätzliche Allstars bestimmen, damit die jeweilige Gruppe ihr Minimum erreicht. Dies könnte dazu führen, dass ein Team mehr als acht Spieler im Kader hat.

In der vergangenen Saison hatte die NBA das Allstar Game bereits in einem Turnierformat durchgeführt. Damals waren drei Teams aus gestandenen Profis und eine Auswahl mit aufstrebenden Talenten dabei gewesen.

