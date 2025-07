Basketball: Bayern holen Kanadier Rathan-Mayes aus Madrid

Die Basketballer des FC Bayern haben den früheren NBA-Profi Xavier Rathan-Mayes verpflichtet. Der Shooting Guard wechselt von Real Madrid zum deutschen Meister und erhält einen Vertrag für eine Saison mit der Option auf eine weitere. Der Kontrakt des 31 Jahre alten Kanadiers beim spanischen Champion war zuvor aufgelöst worden.

"Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren genauer verfolgt, was sich in München entwickelt hat – und jetzt möchte ich unbedingt ein Teil davon sein", sagte Rathan-Mayes, der unter dem derzeitigen Bayern-Coach Gordon Herbert 2019 in der Nationalmannschaft spielte: "Auch mit Coach Herbert war ich zuletzt intensiv im Austausch, deshalb war der Schritt zu Bayern für mich ein No-Brainer."

Für die Memphis Grizzlies bestritt Rathan-Mayes in der Saison 2017/18 fünf Spiele in der besten Liga der Welt, nach Stationen unter anderem in Griechenland, Australien und Russland schloss er sich im vergangenen Jahr Madrid an. Rathan-Mayes wird der erste Kanadier sein, der für die Münchner auf dem Parkett steht.