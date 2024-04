Basketball: Bonn muss ins Entscheidungsspiel

Anzeige

Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn hat den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der Champions League verpasst und muss ins Entscheidungsspiel. Die Bonner verloren am Mittwoch das zweite Viertelfinal-Duell beim italienischen Vertreter GS Peristeri 62:90 (36:46). Spiel eins hatte der BBL-Klub daheim noch 89:78 gewonnen.

Das entscheidende dritte Spiel findet am Dienstag (20.00 Uhr/Dyn) in Bonn statt. Beste Werfer der Bonner in Italien waren Till Pape und Glynn Watson mit je 13 Punkten.