Basketball: Bonn und Ludwigsburg mit Auftaktsiegen

Die Telekom Baskets Bonn sind mit einem Sieg in die Top-16-Runde der Champions League gestartet. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag mit 89:76 (47:39) gegen Galatasaray Istanbul. Auch Bundesliga-Konkurrent und Gruppengegner MHP Riesen Ludwigsburg setzte sich beim 89:82 (41:47) bei JDA Bourgogne Dijon aus Frankreich in seinem Auftaktspiel durch.

Bei den Bonnern stach Glynn Watson mit 23 Zählern heraus. Silas Melson war bester Punktesammler der Riesen (23). Schon am nächsten Dienstag (20.00 Uhr) kommt es in Bonn zum deutschen Duell in der Gruppe J.