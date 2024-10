Basketball: Fiebich und Sabally holen Titel in der WNBA

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben sich den Traum vom Meistertitel in der WNBA erfüllt. Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen gewannen in der Nacht zum Montag mit New York Liberty das dramatische Spiel fünf der Finalserie gegen Minnesota Lynx 67:62 nach Verlängerung. Somit siegte New York in der Best-of-Five-Serie 3:2.