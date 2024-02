Basketball: Sabally kehrt nicht nach China zurück

Anzeige

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally kehrt wegen ihrer in der Olympia-Qualifikation erlittenen Schulterverletzung nicht mehr zu ihrem chinesischen Klub Shandong Shangao BC zurück. Stattdessen bleibt die 25-Jährige bis zum Saisonstart der Profiliga WNBA in den USA. Das teilte Sabally in den sozialen Netzwerken mit.

"Meine Saison in China ist wegen meiner Verletzung offiziell vorbei. Ich werde bis Mai in den Staaten bleiben", schrieb sie. Sabally hatte sich die Blessur vor zwei Wochen beim 73:71 (39:35) gegen Gastgeber Brasilien zugezogen, der hart erkämpfte Sieg brachte dem deutschen Team die erstmalige Olympia-Qualifikation.