BBL: Alba weiter in der Krise

Basketball-Vizemeister Alba Berlin kommt in dieser Saison nicht in Fahrt. Gegen die MHP Riesen Ludwigsburg setzte es in der Basketball Bundesliga (BBL) im neunten Spiel schon die sechste Pleite. Beim 60:74 (17:40) zeigte das Team von Trainer Israel Gonzalez vor allem im zweiten Viertel eine schwache Vorstellung, dort gelangen den Berlinern nur vier Punkte.