BBL: Bayern mit Arbeitssieg gegen Frankfurt

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München ist mit einem glanzlosen Pflichtsieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich gegen Aufsteiger Skyliners Frankfurt mit 70:56 (42:35) durch und festige die Tabellenführung in der Bundesliga. Am Sonntag hatten die Münchner überraschend bei Rasta Vechta (65:79) gepatzt.

Carsen Edwards war mit zehn Punkten bester Werfer der Münchner, die vor der Niederlage in Vechta sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten. In der Bundesliga lauern die Löwen Braunschweig (Bilanz 13:6) knapp hinter dem Meister (13:5). Schlüssel zum Erfolg gegen Frankfurt war für Herberts Team ein starkes zweites Viertel (28:13).

Die Eulen Ludwigsburg ließen den abstiegsbedrohten Telekom Basketball Bonn beim 81:61 (48:25) derweil keinerlei Chance, Vechta unterlag mit 83:91 (36:48) beim Syntainics MBC. Play-off-Anwärter Chemnitz 99ers besiegte die MLP Academics Heidelberg mit 72:65 (38:33).