BBL: Hamburg weiter punktlos

Die Horrorserie geht weiter: Die Veolia Towers Hamburg können einfach nicht mehr gewinnen. Die Hanseaten verloren am Samstag durch das 71:101 (36:43) gegen die Bamberg Baskets auch das fünfte Saisonspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) und kassierten saison- und wettbewerbsübergreifend die 16. Niederlage in Serie.

Die Towers, die in dieser Spielzeit auch im BBL-Pokal und im Eurocup ausschließlich Pleiten hinnehmen mussten, bleiben damit punktloses Schlusslicht der Liga. Der letzte Erfolg der Hamburger datiert vom 20. April - ausgerechnet gegen den späteren Meister Bayern München. Für Bamberg war es der dritte Sieg im fünften Ligaspiel.

Auch für ratiopharm Ulm läuft es gar nicht rund. Der Vizemeister unterlag den Skyliners Frankfurt mit 67:75 (36:35) und kassierte die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge.