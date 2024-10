BBL: Müde Bayern patzen beim MBC

Die müden Basketballer von Bayern München haben nach dem kräftezehrenden EuroLeague-Doppelpack eine überraschende Pleite in der Bundesliga kassiert. Der Titelverteidiger um Weltmeister-Trainer Gordon Herbert verlor am Samstag bei Abstiegskandidat Syntainics MBC 75:79 (35:40) und musste am fünften Spieltag bereits seine zweite Niederlage hinnehmen.