BBL: Würzburg bleibt an München dran

Die Würzburg Baskets haben am 13. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) nach einer späten Aufholjagd bei den Telekom Baskets Bonn gewonnen und sind wieder mit Tabellenführer Bayern München gleichgezogen. Beim 90:81 (42:51)-Erfolg am Rhein lagen die Gäste noch im Schlussviertel mit acht Zählern in Rückstand, ehe ihnen ein Lauf von zwölf Punkten die erstmalige Führung brachte.