Braunschweig bekommt Dennis-Schröder-Halle

Braunschweig bekommt eine Dennis-Schröder-Halle. Das entschied der Rat der Stadt am Dienstag einstimmig. Die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld soll zu Ehren des Basketball-Weltmeisters umbenannt werden. Im Rahmen eines Projekts der IGS war der Nationalmannschaftskapitän dort mit elf Jahren als Talent entdeckt worden.

"Abseits des sportlichen Erfolges hat sich Dennis Schröder während seiner Profi-Karriere gegenüber seiner Stadt und den Menschen in Braunschweig stets verbunden gezeigt, hält sich so oft wie möglich in Braunschweig auf und unterstützt sportliche und soziale Projekte", hieß es im Antrag. Mit der Maßnahme solle "seine Treue und Verbundenheit zu Braunschweig" gewürdigt werden. Nun wird "unter Einbezug der Schulgemeinschaft" die Benennung geprüft und in die Wege geleitet.

Schröder wurde in Braunschweig geboren und startete dort seine Karriere, heute ist der 30-Jährige Alleingesellschafter des Bundesligisten Basketball Löwen. Schröder, der 2013 in die NBA ging und derzeit für die Toronto Raptors spielt, hatte sich zuletzt nach dem Gewinn der WM-Goldmedaille ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.