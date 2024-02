Bundeskanzler Scholz empfängt Weltmeister-Coach Herbert

Anzeige

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert am Mittwoch im Kanzleramt in Berlin empfangen. "Zum historischen Basketball-Weltmeistertitel im vergangenen September habe ich Bundestrainer Gordon Herbert direkt nach dem Spiel per SMS gratuliert - und ihn damit um den Schlaf gebracht, wie ich gehört habe. Schön, dass er heute trotzdem zu Gast ins Kanzleramt gekommen ist!", schrieb Scholz zu einem gemeinsam Bild der beiden in den Sozialen Medien. Scholz hält auf dem Foto ein unterschriebenes Basketball-Nationaltrikot in den Händen.

Scholz hatte Herbert eingeladen, um ihm und der Mannschaft "seine besondere Anerkennung und seinen großen Respekt für den Gewinn des Weltmeistertitels" im vergangenen Jahr zum Ausdruck zu bringen, hieß es im offiziellen Terminkalender des Sozialdemokraten. Deutschland hatte im vergangenen September in Manila durch den Triumph über Serbien erstmals WM-Gold gewonnen.

Im kommenden Sommer soll auch die Weltmeister-Mannschaft den Bundeskanzler in Berlin treffen.