College-Rekord: Clark überholt "Pistol Pete"

Supertalent Caitlin Clark hat den großen "Pistol Pete" Maravich überholt und einen 54 Jahre alten Rekord gebrochen. Beim 93:83-Sieg ihrer Iowa Hawkeyes über Ohio State verbuchte die 22-Jährige am Sonntag 35 Punkte, Clark steht mit nun 3685 Zählern im US-College-Basketball an der Spitze der "ewigen" Scorerliste. Der 1988 verstorbene Maravich hatte von 1967 bis 1970 als Spieler der Louisiana State University 3667 Punkte erzielt.

Clark wechselt nach der laufenden Spielzeit in die Frauen-Profiliga WNBA. Im Draft am 15. April wird die US-Amerikanerin mit ziemlicher Sicherheit an Position eins ausgewählt und an Indiana Fever gehen. Clark spielt ihre vierte College-Saison, Maravich war für LSU nur drei Jahre aufgelaufen, ehe er in die NBA wechselte. 1976/77 war der Hall-of-Famer bester Werfer in der Hauptrunde der nordamerikanischen Profiliga. Maravich starb im Alter von 40 Jahren bei einem Basketballspiel nach Herzversagen.

Am 15. Februar hatte Clark WNBA-Star Kelsey Plum (Las Vegas Aces) an der Spitze der Frauen-Bestenliste abgelöst. Nun hält sie den Rekord bei Frauen und Männern.