EM-Qualifikation: Weltmeister Hollatz fällt aus

Weltmeister Justus Hollatz fällt für die ersten Länderspiele der deutschen Basketballer nach dem Goldcoup von Manila aus. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntag bekannt. Damit steht in David Krämer nur noch ein Goldmedaillengewinner im Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Montenegro am Donnerstag in Ludwigsburg und gegen Gastgeber Bulgarien am darauffolgenden Sonntag.

Hollatz (Anadolu Istanbul/Türkei) ist nach DBB-Angaben aus "gesundheitlichen Gründen" nicht dabei. Bundestrainer Gordon Herbert nominierte Max DiLeo (EWE Baskets Oldenburg) und Tim Schneider (Alba Berlin) für das Länderspielfenster nach. - Das deutsche Aufgebot im Überblick:

David Krämer (Fundacion CB Granada/Spanien), Bennet Hundt (MLP Academics Heidelberg), Jonas Mattisseck, Malte Delow, Louis Olinde, Tim Schneider (alle Alba Berlin), Oscar da Silva (FC Barcelona/Spanien), Leon Kratzer (Paris Basketball/Frankreich), Christian Sengfelder (Telekom Baskets Bonn), Nick Weiler-Babb, Ivan Kharchenkov, Nelson Weidemann, Jan-Niklas Wimberg (alle Bayern München), Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers), Johann Grünloh (Rasta Vechta), Jacob Patrick (MHP Riesen Ludwigsburg), Lukas Wank, Max DiLeo (beide EWE Baskets Oldenburg), Nicholas Tischler (Löwen Braunschweig)