Fingerverletzung: Breunig fehlt MBC bis Saisonende

Schlechte Nachrichten für den Syntainics MBC: Der frisch gebackene Pokalsieger muss in der Basketball Bundesliga (BBL) bis zum Saisonende ohne seinen Kapitän Martin Breunig auskommen. Wegen einer komplizieren Fingerverletzung wird der Center am kommenden Mittwoch in Halle/Saale operiert und kann nicht mehr eingesetzt werden, das gab der Klub aus Weißenfels bekannt.