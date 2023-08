Herbert streicht Sengfelder und Wohlfarth-Bottermann

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat nach dem ersten Testspiel des WM-Sommers gegen Schweden (87:68) in Bonn ein Quartett um die beiden EM-Bronzegewinner Christian Sengfelder (Telekom Baskets Bonn) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (Veolia Towers Hamburg) aus seinem Aufgebot gestrichen. Auch Jonas Mattisseck und Louis Olinde (beide Alba Berlin) sind ab sofort nicht mehr dabei.

Damit reisen 14 Profis am Sonntag nach Berlin, wo es Mittwoch (19.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) gegen Kanada geht, danach folgt der Supercup in Hamburg (12./13. August). Vor der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) muss Herbert seinen Kader noch um zwei weitere Spieler reduzieren.

Sengfelder und Wohlfarth-Bottermann gehörten zur Mannschaft, die im Vorjahr bei der Heim-EM die umjubelte Bronzemedaille holte. Diesmal reichte es bei beiden nicht für den Sprung ins Aufgebot.