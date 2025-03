Das March-Madness-Turnier 2025 ist in vollem Gange. ran zeigt einen Überblick zu den wichtigsten Informationen über das College-Basketball-Turnier.

Im März und April messen sich alljährlich die besten College-Basketball-Teams Nordamerikas beim March Madness. Los geht es mit dem Selection Sunday, der in diesem Jahr für den 16. März festgelegt ist.

In den darauffolgenden drei Wochen kämpfen dann jeweils 68 College-Teams verteilt über die gesamten USA um den Final-Einzug bei den Männern und Frauen.

Den Abschluss bildet das NCAA Championship Game der Männer. Dieses findet am 7. April im Alamodome in San Antonio statt. Das Finale der Frauen in der Amalie Arena von Tampa geht einen Tage früher über die Bühne.