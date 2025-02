Mumbrú besucht NBA-Profis: "Werde mit allen sprechen"

Mit dem EM-Ticket in der Tasche hat Bundestrainer Álex Mumbrú viele Flugkilometer vor der Brust. "Ich werde in die USA reisen, um mit den Jungs zu sprechen, die dort sind", sagte der Spanier nach dem letzten Qualifikationsspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Bulgarien in Bamberg (94:85). Schon jetzt geht es darum, den Kader für die EuroBasket in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August bis 14. September) zu planen.