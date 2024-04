Schröder verpasst Play-offs: Herbert sieht es positiv

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert sieht für Dennis Schröder nach dem Verpassen der Play-offs auch eine Möglichkeit zur Regeneration. Der Weltmeister-Kapitän habe "nun die Chance, eine kleine Pause einzulegen und ein bisschen Zeit mit seiner Familie zu verbringen", sagte der Coach dem SID: "Es ist wahrscheinlich ein gewisser Vorteil für Spieler, früher fertig zu sein und eine kleine Pause zu haben."

Schröder hatte in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit den Brooklyn Nets zuletzt die letzte Hoffnung auf die Meisterrunde vorzeitig aufgeben müssen. Mit dem Nationalmannschaftskapitän hatte sich Herbert im Rahmen des Spiels der Nets gegen die Los Angeles Lakers (104:116) am Montag getroffen. "Ich war vor ein paar Tagen in Brooklyn und wir haben zwei oder drei Stunden geredet", erzählte Herbert. Über den Sommer mit den Olympischen Spielen habe man dabei nicht gesprochen, "sondern über allgemeine Dinge und darüber, nicht zufrieden zu sein und besser zu werden".

Mit EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 habe die Mannschaft "zwei tolle Jahre" hinter sich, sagte Herbert: "Wir müssen nun einen weiteren Schritt nach vorne machen und uns darauf konzentrieren, eine weitere Medaille zu gewinnen. Aber ich sage auch immer, der Druck darf nicht größer sein als die Freude an der Reise. Wir müssen weiterhin genießen, was wir tun. So, wie wir es in den letzten beiden Jahren auch gemacht haben."