Unrivaled: Sabally aus dem Rennen um den Jackpot

Für Basketballstar Satou Sabally ist in der US-Profiliga Unrivaled die Hoffnung auf den 250.000-Dollar-Jackpot geplatzt. Die Berlinerin scheiterte im Eins-gegen-Eins-Turnier der Premierensaison mit 8:12 an Arike Ogunbowale, im Viertelfinale war Schluss.

Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte die deutsche Nationalspielerin am Dienstag (Ortszeit) DiJonai Carrington ausgeschaltet (11:4), gegen Ogunbowale kam das Aus. Die Halbfinals und das Finale finden am Freitag statt, dann geht es um den Siegerscheck. Insgesamt werden 350.000 Dollar an die teilnehmenden Spielerinnen ausgeschüttet.

Eigentlich wird in der Unrivaled-Liga, die in der Pause der WNBA über gut zwei Monate bis Mitte März läuft, Drei gegen Drei auf zwei Körbe gespielt. Sabally tritt für Phantom BC an. In der Frauen-Profiliga WNBA war die 26-Jährige zuletzt von den Dallas Wings zu Phoenix Mercury gewechselt.

In der ersten Saison gehen mehr als acht Millionen Dollar an die Profis, das sind im Schnitt über 220.000 für jede der 36 Spielerinnen, die aufgeteilt in sechs Teams in Miami gegeneinander antreten. Das Miniturnier bietet einen zusätzlichen finanziellen Anreiz. Nie hat es in einer US-Frauenliga höhere Gagen gegeben.