WNBA-Finale: Liberty und Sabally verlieren Auftakt

Die deutsche Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit New York Liberty zum Auftakt der Finalserie der US-Basketball-Profiliga WNBA einen Rückschlag hingenommen. Das Team der Berlinerin verlor das erste Spiel der Best-of-five-Serie gegen die Las Vegas Aces mit 82:99. Sabally (23) kam zu einem Kurzeinsatz, blieb aber ohne Punkte.

Jackie Young und Kelsey Plum waren für die Titelverteidigerinnen aus Las Vegas, die im Halbfinale die Dallas Wings um Saballys älter Schwester Satou ausgeschaltet hatten, mit je 26 Punkten am erfolgreichsten. Für New York verzeichnete MVP Breanna Stewart 21 Punkte. Spiel zwei der Finalserie findet in der Nacht zu Donnerstag (03.00 Uhr MESZ) statt.