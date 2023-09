WNBA-Play-offs: Sabally trifft mit Dallas auf Atlanta

Anzeige

Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings in der Basketball-Profiliga WNBA die erfolgreichste Hauptrunde seit dem Umzug des Klubs nach Texas hingelegt. Das 94:77 bei Atlanta Dream war der 22. Sieg im 40. Spiel, Dallas schloss auf dem vierten Tabellenplatz ab. Die Wings waren 2016 von Tulsa nach Dallas gegangen.

In den Play-offs geht es ab Freitag erneut gegen Atlanta (5.), die Wings haben im Viertelfinale (best of three) den Heimvorteil. Saballys jüngere Schwester Nyara belegte mit New York Liberty (32:8) den zweiten Platz, Play-off-Gegner sind die Washington Mystics (7.). Bestes Team waren die Las Vegas Aces (34:6).

Satou Sabally (25) hat eine bemerkenswerte Hauptrunde hinter sich. Die Berlinerin kam auf einen Schnitt von 18,6 Punkten, zeigte Anfang des Monats bei Indiana Fever (110:100) ihr erstes 40-Punkte-Spiel und war zum zweiten Mal beim Allstar-Game dabei. Bessere Titelchancen hat Nyara Sabally mit New York. Die 23-Jährige spielte im bisherigen Saisonverlauf aber eine Nebenrolle.