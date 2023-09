WNBA: Sabally mit Wings vor dem Aus

Anzeige

Für Satou Sabally droht der Traum vom Titelgewinn in der US-Basketball-Profiliga WNBA zu platzen. Mit den Dallas Wings zog die deutsche Nationalspielerin auch im zweiten Play-off-Halbfinale bei den Las Vegas Aces den Kürzeren, nach dem 84:91 steht es in der Best-of-five-Serie 0:2. In der Nacht zu Samstag muss Dallas sein Heimspiel gegen den Hauptrundensieger gewinnen, um im Rennen zu bleiben.

Sabally, die am Dienstag bei der Wahl der wertvollsten Spielerin (MVP) der Saison den fünften Platz belegte, kam auf 13 Punkte und sechs Rebounds. Die 25-Jährige aus Berlin war zuletzt als Most Improved Player 2023 ausgezeichnet worden, hat also nach Einschätzung der Experten den größten Leistungssprung im Vergleich zu 2022 hingelegt.

Besser sieht es in der Meisterrunde für Saballys jüngere Schwester Nyara aus. Zwar wurde die 23-Jährige im zweiten Halbfinale nicht eingesetzt, ihr Team New York Liberty um MVP Breanna Stewart gewann aber 84:77 gegen Connecticut Sun und glich zum 1:1 aus. Rookie Sabally spielt in New York bislang nur eine Nebenrolle, bei der Auftaktniederlage gegen Connecticut hatte sie 35 Sekunden Einsatzzeit erhalten.