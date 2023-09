Anzeige Das DBB-Team will zum ersten Mal in seiner Geschichte ein WM-Finale erreichen. Im Halbfinale wartet jedoch die schwerste Aufgabe im Welt-Basketball. Diese Faktoren machen bei Deutschland vs. USA den Unterschied. Von Ole Frerks Das wichtigste Ziel hat Deutschland bereits erreicht. Als eins der besten zwei europäischen Teams bei dieser WM ist die Olympia-Qualifikation für 2024 in Paris schon sicher und auch wenn das Viertelfinale gegen Lettland (81:79) ein ziemlich eigenes Spiel war, steht unterm Strich: Das DBB-Team hat bis dato ein perfektes Turnier gespielt. Als einziges Team hat es ohne Niederlage das Halbfinale erreicht. Favorisiert ist Deutschland nun trotzdem nicht – natürlich nicht. Gegen Team USA gibt es im Welt-Basketball keinen Favoriten, seitdem NBA-Profis zu den großen Turnieren mitgeschickt werden (1992). Obwohl es nicht immer die besten Profis sind und obwohl die US-Amerikaner durchaus auch von Zeit zu Zeit mal verlieren. Erwartet wird es nie. Es ist aber möglich, was sich auch in diesem Turnier schon gezeigt hat. Litauen machte es vor und entblößte beim 110:104 in Zwischenrunde einige Schwachstellen, die auch Deutschland in der Vorbereitung schonmal entblößt hatte, als das DBB-Team im dritten Viertel mit bis zu 16 Punkten führte, danach aber noch verlor. Die Lektion aus diesem Spiel: Es ist möglich, die USA zu schlagen … es ist aber sehr schwer. Auf diese Faktoren wird es im historisch dritten WM-Halbfinale mit deutscher Beteiligung ankommen.

1. Dominanz an den Brettern Es ist kein Geheimnis, dass die USA ein Loch in der Mitte haben. Steve Kerr will klein und schnell spielen und hat sein Team entsprechend zusammengestellt: Der einzige echte Center ist Walker Kessler, der von allen Spielern im Kader die wenigsten Minuten sieht und entsprechend wenig Rhythmus hat. Alle anderen Bigs sind eigentlich eher Forwards, die eine Position aufrücken mussten.

Jaren Jackson Jr. ist als Starter ein überragender Verteidiger, der allerdings zwei Schwächen mitbringt, die den Deutschen entgegenkommen. Er hilft regelmäßig bei gegnerischen Drives und ist dann nicht in Position, um Rebounds zu holen – seine Rebound-Rate ist auch in der NBA seit Jahren unterdurchschnittlich, gegen Litauen beispielsweise holte er einen (!) Rebound. Außerdem verteidigt er oft überaggressiv und holt sich Fouls ab, was ihn im FIBA-Basketball noch schneller auf die Bank befördert als daheim bei den Memphis Grizzlies. Deutschland hat nicht die dominanten Lowpost-Scorer wie Jonas Valanciunas oder Nikola Vucevic, könnte Jackson dafür aber mit dem Drive von Dennis Schröder und insbesondere Franz Wagner unter Druck setzen und zu Fouls provozieren. Seine Backups sind defensiv weniger einschüchternd, auch wenn Paolo Banchero schon einige eindrucksvolle Blocks in diesem Turnier verzeichnet hat und andeutet, dass er über die Jahre zu einem guten Ringbeschützer werden könnte. Er ist aber noch nicht an diesem Punkt und Bobby Portis wird diesen in seiner Karriere nicht mehr erreichen. Alle großen Spieler der USA haben Qualitäten, trotzdem ist dies eine Schwachstelle, die sich angreifen lässt. Gegen Litauen verloren die USA das Rebound-Duell mit 27:43, Litauen holte ebenso viele Offensiv- wie die USA Defensiv-Rebounds (18). Gegen Montenegro lief es ähnlich (31:49). Mit seinen vier Bigs und langen, athletischen Forwards wie Wagner und Isaac Bonga muss das DBB-Team es versuchen, dieses Duell ähnlich einseitig zu gestalten.

2. Ballverluste und Transition Ein Stück weit ist die Rebound-Schwäche der Amerikaner "by design", weil Kerr so viel Skill und Speed wie möglich auf den Court schicken will. Kein Team im Turnier spielt mit einer höheren Pace als Team USA, das mit seiner Athletik nahezu unschlagbar ist, wenn es erstmal ins Laufen kommt. Dafür üben die Amerikaner am Flügel unheimlichen Druck aus und holen mehr Steals als jedes andere Team, was auf der anderen Seite gerne in leichte Punkte umgesetzt wird. Eins der obersten Gebote gegen dieses Team ist es also, (Live-Ball-)Turnover zu vermeiden. Praktischerweise ist Deutschland darin sehr gut, nur Serbien und Griechenland hatten weniger Ballverluste. Es gibt allerdings auch nicht so viele Gegner, die mit Verteidigern wie Mikal Bridges über das ganze Feld pressen können oder Balldiebe wie Tyrese Haliburton (1,8 Steals pro Spiel) in den Passwegen haben.

Es ist eine neue Herausforderung für die deutschen Ballhandler und auch für die Transition-Defense, die im Turnier nicht immer überzeugend war. Schnelles Zurücklaufen hat gegen die USA Priorität, da die Amerikaner im Halbfeld kein überragendes Offensiv-Team sind. Wenn Deutschland seine Defense aufstellen kann, dürften sich die USA trotz der immensen individuellen Qualität schwer tun. Das Team besteht in dieser Konstellation erst seit kurzem und hat logischerweise nicht die Kontinuität und Automatismen, die bei Teams wie Deutschland über Jahre entstanden sind, auch wenn sich einzelne Spieler (wie Bridges, Jalen Brunson und Josh Hart aus gemeinsamen College-Jahren) schon lange kennen. Im Halbfeld neigt das Team daher teilweise zu Eins-gegen-Eins-Basketball, der nicht leicht, aber leichter zu verteidigen ist als die Alternative im Open Court. Dabei verlieren die Amerikaner ihrerseits auch gerne mal den Ball, nicht zuletzt aufgrund der im FIBA-Basketball anderen Schrittfehler-Regelung, über die in jedem Spiel mindestens einer von ihnen stolpert.

3. Schnelle Starts und Dominanz der Bank Es gibt eine gemeinsame Schwäche bei beiden Teams. Die offensiven Starts in die Spiele sind des Öfteren ziemlich schleppend. Bei den Deutschen hatte das wohl auch damit zu tun, dass mit Wagner ein offensiver Fixpunkt der Starting Five fast im gesamten Turnier fehlte, was nun zum Glück ja nicht mehr der Fall ist. Bei den USA ist die Ursache eher dem Personal geschuldet. Kerr eröffnete das Turnier mit Brunson, Edwards und Brandon Ingram in der Starting Five – drei sehr guten Scorern, die allesamt den Ball in der Hand brauchen, um effektiv zu sein. Gerade Brunson ist kein Table-Setter als Point Guard, sondern ein Dribbler, der gern selbst aus Isolation abschließt. Ingram fiel im Lauf des Turniers "raus" und wurde durch Hart ersetzt, der ein schwächerer Shooter, aber deutlich physischerer Spieler und nebenher der beste Rebounder im Kader ist. Das hat die Aufgabenteilung in der Starting Five ein wenig verbessert. Trotzdem ist die Offense noch immer besser, wenn Kerr die ersten Auswechslungen ansagt.

Das hat viel mit der Personalie Tyrese Haliburton zu tun. Andere Spieler punkten mehr, darunter auch seine Bank-Kollegen Austin Reaves und Banchero, der beste Offensivspieler der USA ist im Turnier bisher aber der Pacers-Guard. Sein Auge für das Spiel ist überragend, mit ihm bekommen die Amerikaner auch im Halbfeld nahezu immer gute Würfe. Er beschleunigt das Tempo, hat den Blick immer oben und trifft dazu 63 Prozent seiner Würfe im Turnier (56 Prozent Dreier). Seine Harmonie insbesondere mit dem ähnlich schnell denkenden Reaves ist blendend, gemeinsam überrannten die beiden Guards etliche Teams, deren zweiter Anzug nicht ansatzweise so viel Qualität mitbrachte wie der der Amerikaner. Jetzt treffen sie auf das vielleicht einzige Team, das sich in diesem Punkt nicht vor ihnen verstecken muss. Es ist eine gemeinsame Stärke beider Teams: Auch Deutschland gewann mehrere Spiele mit seiner Tiefe und bringt von der Bank keine Platzhalter, die den Startern eine kurze Pause verschaffen sollen, sondern Spieler mit eigenen, einzigartigen Qualitäten. Auch beim DBB-Team läuft der Ball mit der Bank teilweise flüssiger. Spieler wie Maodo Lo, Johannes Thiemann oder Moritz Wagner können Spiele verändern und sogar entscheiden. Das müssen sie in dieser Partie vielleicht gar nicht, aber es wäre schon ein enormer Erfolg, wenn die US-Bank nicht dominiert. Natürlich wäre es auch wichtig, dass die deutsche Starting Five ihrerseits besser aus den Startlöchern kommt als gegen Lettland, Slowenien oder Finnland.

4. Shooting (Luck) Bei ihrer einzigen Niederlage wurden die USA "Opfer" eines unglaublichen Starts: Litauen versenkte seine ersten neun Dreier des Spiels und verschaffte sich damit ein Polster. 14/25 trafen die Balten insgesamt in der Partie, einer der wichtigsten Schlüssel bei ihrem Erfolg. Keine sonderlich tiefe Analyse, aber: Viele Dreier treffen ist gut! Es mag aufgrund der Teamkonstellation ein wenig überraschen, tatsächlich sind die USA aber kein zu stark auf den Dreier fokussiertes Team. Zehn Dreier pro Spiel versenkten die Amerikaner bisher, das reicht für Platz 13 im Klassement. Im Viertelfinale schenkten sie den Italienern 17 Dreier ein, ansonsten hatten sie keinen echten Ausbruch von Downtown. Das war beim DBB-Team anders.