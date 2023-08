Top 10: Die ewige NBA-Scorerliste - LeBron bester Scorer aller Zeiten

LeBron James hat in der NBA einen weiteren Meilenstein erreicht. Bei der 133:130-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder (zu den Highlights) erzielte der Superstar 38 Punkte und zog in der ewigen Scorerliste der NBA an Kareem Abdul-Jabbar vorbei. Damit ist der 38-Jährige der beste Punktesammler der Liga-Geschichte.ran.de zeigt die Top 10 der ewigen NBA-Scorerliste.(Stand: 08. Februar 2023) © IMAGO/ZUMA Wire