Basketball: USA verlieren - möglicher DBB-Halbfinalgegner

Topfavorit USA ist ein möglicher Halbfinalgegner der deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft in Asien. Das bereits für das Viertelfinale qualifizierte Team von Nationaltrainer Steve Kerr verlor am Sonntag sein letztes Zwischenrundenspiel gegen Litauen überraschend mit 104:110 (37:54) und beendete nach der ersten Turnierniederlage die Gruppe J in Manila nur als Zweiter.

In der Runde der letzten Acht trifft der fünfmalige Weltmeister am Dienstag in der philippinischen Hauptstadt nun auf Italien, das in der Gruppe I durch ein 73:57 (39:36) gegen Puerto Rico sein Ticket löste. Im Halbfinale würden die USA am kommenden Freitag den Sieger des deutschen Viertelfinales am Mittwoch fordern.

Im zweiten Viertelfinale am Dienstag bekommen es die Litauer mit Serbien zu tun. Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic setzte sich am Sonntag 112:79 (56:35) gegen die Dominikanische Republik durch und schloss die Gruppe I als Zweiter hinter den Italienern ab.