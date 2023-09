Basketball-WM: Wagner steht im Viertelfinale zur Verfügung

Anzeige

Aufatmen bei den deutschen Basketballern: Nationalspieler Franz Wagner steht nach seiner Knöchelverletzung für das WM-Viertelfinale zur Verfügung. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor der Partie am Mittwoch (10.45 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) in Manila gegen Lettland mit. Zunächst saß Wagner jedoch auf der Bank, an seiner Stelle begann erneut Isaac Bonga.

"Er ist bereit. Es gibt keine Minutenbegrenzung. Wir wollen ihn so früh wie möglich ins Spiel bringen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert bei MagentaSport. Der NBA-Profi von Orlando Magic war zuletzt vier Spiele lang ausgefallen.

Der 22-Jährige hatte sich die Blessur im WM-Auftaktspiel am 25. August gegen Japan zugezogen. Das DBB-Team war auch ohne den Shootingstar mit fünf Siegen aus fünf Spielen in der Vor- und Zwischenrunde ins Viertelfinale eingezogen. Sollten die Deutschen gegen die Letten gewinnen, geht es im Halbfinale am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) gegen den Topfavoriten USA.