Basketball-WM 2023: Wie qualifiziert sich Deutschland für Olympia 2024?

Basketball-WM 2023: Wie stehen die Chancen, dass sich Deutschland für Olympia qualifiziert?

Nicht schlecht. Zunächst ist ein Sieg gegen Lettland (am Mittwoch ab 10:45 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) Pflicht, um in das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft einzuziehen. Sollte dies gelingen und sich erwartungsgemäß auch die Favoriten USA und Kanada in ihren jeweiligen Viertelfinals durchsetzen, wäre die Quali bereits geschafft.