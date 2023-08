Deutsche Basketballer unterliegen nach großem Kampf den USA

Anzeige

Deutschlands Basketballer haben einen großen Sieg gegen die USA nur knapp verpasst, sich fünf Tage vor der Weltmeisterschaft aber dennoch in starker Form präsentiert. Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder musste sich dem Titelfavoriten am Sonntag im Härtetest in Abu Dhabi mit 91:99 (54:46) geschlagen geben. Über weite Strecken hatte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert das Spiel im Griff gehabt und zwischenzeitlich mit 16 Punkten geführt.

Erneut waren Deutschlands NBA-Asse Schröder (Toronto Raptors/16 Punkte) und Franz Wagner (Orlando Magic/17) die besten deutschen Werfer. Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves war für die US-Amerikaner am erfolgreichsten und mit 34 Punkten der überragende Mann des Abends.

Team USA ist ohne die größten Stars auf dem Weg zur WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen, der Kader von Coach Steve Kerr vereint aber dennoch jede Menge Toptalente aus der NBA und muss als Turnierfavorit gelten. Das US-Team hat alle seine WM-Tests gewonnen.