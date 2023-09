Schröder gegen Slowenien dabei, Wagner setzt weiter aus

Anzeige

Kapitän Dennis Schröder steht den deutschen Basketballern im letzten WM-Zwischenrundenspiel gegen Slowenien zur Verfügung. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) vor der Partie am Sonntag (13.10 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) auf Okinawa mit. In der ersten Zwischenrundenpartie gegen Georgien (100:73) hatte sich Schröder am Freitag leicht am Rücken verletzt.

Verzichten muss Bundestrainer Gordon Herbert derweil auf Schröders Co-Star Franz Wagner, der wegen seiner Knöchelverletzung weiterhin aussetzt. Der 22-Jährige hatte sich die Blessur am 25. August beim WM-Auftakt gegen Japan zugezogen und war für die drei anschließenden Spiele ausgefallen.

Die Deutschen sind bereits für das WM-Viertelfinale in Manila qualifiziert, wo sie am Mittwoch um das Halbfinalticket spielen werden. Es gibt Hoffnung, dass Wagner dabei sein wird. "Hoffentlich kann er am Dienstag mit Kontakt trainieren und ein wenig Fünf gegen Fünf spielen", sagte Herbert bei MagentaSport. Gegen die Slowenen, die ebenfalls vier Siege aus vier Spielen auf dem Konto haben, geht es lediglich um den Gruppensieg in der Zwischenrunden-Staffel K.