Sportwetten: Schröder und Co. im erweiterten Favoritenkreis

Die deutschen Basketballer zählen für die Buchmacher bei der WM in Asien zum erweiterten Favoritenkreis. Gelingt dem DBB-Team um Kapitän Dennis Schröder nach EM-Bronze 2022 der nächste Coup, zahlt der Wettanbieter bwin bei 10 Euro Einsatz 190 Euro zurück. Klarer Titel-Favorit ist aber Rekordweltmeister USA mit einer Quote von 1,75. Danach folgt der Olympia-Silbermedaillengewinner Frankreich (9,00) vor Kanada und Australien (beide 11,00) sowie Titelverteidiger Spanien und Serbien (Quote 15,00).

Wenige Zweifel gibt es für die Buchmacher an einem deutschen Auftaktsieg gegen Co-Gastgeber Japan am Freitag (14.10 Uhr MESZ/MagentaSport). Die Quote liegt bei 1,03. Auch der Gruppensieg liegt laut bwin mit einer Quote von 3,00 im Bereich des Möglichen. Favorit ist für den Anbieter hier aber Australien. Die beiden Gruppenersten erreichen die Zwischenrunde, auch Finnland ist deutscher Gegner in der ersten Turnierphase.