Vor Duell um Gruppensieg: Doncic lobt deutsche Basketballer

Sloweniens Basketball-Superstar Luka Doncic hat die deutsche Nationalmannschaft vor dem Duell um den Gruppensieg in der WM-Zwischenrunde gelobt. "Sie sind ein großartiges Team. Sie haben viermal gewonnen - so wie wir. Sie haben jedes Jahr eine gute Mannschaft. Sie haben natürlich Dennis Schröder. Er ist ein toller Spieler", sagte der NBA-Profi am späten Freitagabend (Ortszeit) auf Okinawa.

Slowenien hatte dort durch einen 91:80 (49:40)-Sieg gegen Australien das Viertelfinal-Ticket gelöst und Deutschland zur vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Runde in Manila verholfen. Die Deutschen hatten einige Stunden zuvor Georgien auf der japanischen Insel mit 100:73 (49:40) besiegt und sind nicht mehr von einem der ersten beiden Ränge der Gruppe K zu verdrängen. Am Sonntag (13.10 Uhr MESZ/MagentaSport) geht es im direkten Aufeinandertreffen um Platz eins.