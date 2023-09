WM-Halbfinale: Scholz drückt Basketballern die Daumen

Anzeige

Bundeskanzler Olaf Scholz fiebert im Halbfinale der Basketball-WM mit der deutschen Nationalmannschaft mit. "Die Daumen sind gedrückt für ein historisches Spiel. Viel Erfolg, dass heute auch der Einzug ins WM-Finale gelingt", schrieb der SPD-Politiker bei X (ehemals Twitter) vor Beginn der historischen Partie am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) gegen die USA in Manila.

Die Deutschen stehen zum ersten Mal seit der WM 2002 in den USA in der Vorschlussrunde. Damals hatte das Team um Basketball-Ikone Dirk Nowitzki Bronze geholt. In einem möglichen Finale am Sonntag (14.40 Uhr) würde der EM-Dritte auf den früheren Bundestrainer Svetislav Pesic und Serbien treffen. Der Vizeweltmeister von 2014 hatte sich zuvor am Freitag mit 95:86 (52:39) gegen Kanada durchgesetzt.