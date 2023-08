In der Zwischenrunde trifft das DBB-Team auf Georgien und Slowenien. Zwar befindet sich Australien auch noch in der Gruppe, allerdings trafen Schröder und Co. schon in der Gruppenphase auf die Mannschaft aus "Down Under". Eine zweite Partie gibt es deswegen nicht.

Basketball-WM 2023 live: In welchen Arenen wird das Turnier gespielt?

Insgesamt werden fünf Hallen bzw. Arenen in drei verschiedenen Städten als Austragungsorte dienen. Dies sind die Philippine Arena in Bocaue, Araneta Coliseum in Quezon City und die Mall of Asia Arena in Metro Manila. In Japan wird in der Okinawa Arena in Okinawa gespielt, in Indonesien in der Indonesia Arena in Jakarta.