Anzeige Die Viertelfinals der Basketball-WM 2023 stehen an. ran informiert zur Übertragung im TV und Livestream, zum Spielplan und zu Ergebnissen, Zeiten und Chancen Deutschlands. Vom 25. August bis zum 10. September kämpfen die besten Nationen der Welt um den Weltmeistertitel im Basketball. Ausgetragen wird das Turnier auf den Philippinen, in Indonesien und in Japan. Mittendrin bei der Basketball-WM 2023: Die deutsche Nationalmannschaft um Trainer Gordon Herbert. Im vergangenen Jahr sicherte sich das Team um Kapitän Dennis Schröder die Bronzemedaille bei der EM und will diesen Erfolg nun wiederholen. Nicht mit dabei sein wird indes NBA-Star Maxi Kleber, der von Schröder kritisiert wurde und sich für einen WM-Verzicht entschied.

Anzeige

Basketball-WM 2023 live: Werden die Spiele im Free-TV und Livestream übertragen? Die Übertragungsrechte für die WM liegen bei Magenta Sport. Die deutschen Partien werden kostenfrei im TV bzw. in der App gezeigt, für die restlichen Spiele ist ein Abonnement notwendig. Die Highlights der deutschen Nationalmannschaft gibt es nach den Spielen auf ran.de und ebenfalls bei Magenta Sport.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Basketball-WM 2023: Welche Spieler stehen im Kader der deutschen Nationalmannschaft? DBB-Coach Herbert musste kurz vor dem WM-Start noch zwei Akteure aus seinem Aufgebot streichen und entschied sich für Oscar da Silva (FC Barcelona) und Leon Kratzer (Paris Basketball) streichen. Das finale Aufgebot der deutschen Mannschaft im Überblick: Dennis Schröder (Toronto Raptors), Franz Wagner, Moritz Wagner (beide Orlando Magic), Daniel Theis (Indiana Pacers), Maodo Lo, Johannes Voigtmann (beide Olimpia Mailand), Justus Hollatz (Olimpija Ljubljana), David Krämer (Fundacion CB Granada) Johannes Thiemann (Alba Berlin), Issac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey (alle FC Bayern München)

Anzeige

Anzeige Basketball-WM 2023: Wer waren die Gegner in der Zwischenrunde? In der Zwischenrunde traf das DBB-Team auf Georgien und Slowenien. Zwar befindet sich Australien auch noch in der Gruppe, allerdings trafen Schröder und Co. schon in der Gruppenphase auf die Mannschaft aus "Down Under". Eine zweite Partie gibt es deswegen nicht. 1. September, 10:30 Uhr: Deutschland - Georgien 100:73 (zum Nachlesen im Liveticker

3. September, 13:10 Uhr: Deutschland - Slowenien 100:71 (zum Nachlesen im Liveticker

Basketball-WM 2023: Wie sehen die einzelnen Gruppen in der Vorrunde aus und wie ist der Modus? Insgesamt treten 32 Teams in den folgenden acht Vierergruppen in der Vorrunde gegeneinander an. Gruppe A: Angola, Dominikanische Republik, Philippinen, Italien

Gruppe B: Südsudan, Serbien, China, Puerto Rico

Gruppe C: USA, Jordanien, Griechenland, Neuseeland

Gruppe D: Ägypten, Mexiko, Montenegro, Litauen

Gruppe E: Deutschland, Finnland, Australien, Japan

Gruppe F: Slowenien, Kap Verde, Georgien, Venezuela

Gruppe G: Iran, Spanien, Elfenbeinküste, Brasilien

Gruppe H: Kanada, Lettland, Libanon, Frankreich Die beiden Erstplatzierten jeder Staffel qualifizieren sich für die zweite Gruppenphase und treffen dort auf einen Erst- und einen Zweitplatzierten einer anderen Vorrundengruppe. Sollte Deutschland in Gruppe E weiterkommen, würden das DBB-Team gegen die beiden besten Teams aus Gruppe F antreten. Die Punkte aus der Vorrunde werden übernommen. Nach der zweiten Gruppenphase, die jeweils erneut die zwei bestplatzierten Nationen überstehen, kommt es zu den K.o.-Spielen. Zunächst folgen Viertel- und Halbfinals, ehe das Spiel um Platz drei und das Finale die WM am 10. September beschließen.

Anzeige

Basketball-WM 2023 live: In welchen Arenen wird das Turnier gespielt? Insgesamt werden fünf Hallen bzw. Arenen in drei verschiedenen Städten als Austragungsorte dienen. Dies sind die Philippine Arena in Bocaue, Araneta Coliseum in Quezon City und die Mall of Asia Arena in Metro Manila. In Japan wird in der Okinawa Arena in Okinawa gespielt, in Indonesien in der Indonesia Arena in Jakarta.

Anzeige