Boxen: Sturm am 2. Dezember erneut gegen Altay

Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm kehrt am 2. Dezember in den Ring zurück. Wie der 44-Jährige am Montag mitteilte, fordert er den Türken Sükrü Altay in Ludwigsburg zum Rückkampf. Das erste Duell im vergangenen Februar hatte Sturm nach Punkten gewonnen, aber dabei kaum geglänzt.

Im März 2022 hatte Sturm einen WM-Ausscheidungskampf gegen den Ungarn Istvan Szili verloren, ehe über ein mögliches Karriereende spekuliert wurde.