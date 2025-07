Boxlegende Pacquiao vor Comeback: "Immer für Überraschung gut"

Manny Pacquiao weiß genau, was er will, wenn er am Samstagabend in den Ring der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas steigt. "Ich brauche kein Geld, ich möchte Geschichte schreiben", kündigte der philippinische Boxstar im Vorfeld seines vielbeachteten Comebacks im Magazin "The Ring" an. Knapp vier Jahre nach seinem bislang letzten Kampf kehrt der 46-Jährige noch einmal zurück - und boxt am Sonntagmorgen deutscher Zeit ab circa 05.00 Uhr gegen den US-Amerikaner Mario Barrios um den WBC-Titel im Weltergewicht.

Im Mai hatte Pacquiao sein Comeback offiziell bekannt gegeben, mit einem Sieg könnte er nun tatsächlich Historisches vollbringen - denn er wäre der erste aktive Boxer, der einen bedeutenden WM-Titel gewinnt, nachdem er in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen wurde. Und auch wenn sein Gegner Barrios als Favorit gilt, an Selbstbewusstsein mangelt es Pacquiao nicht: "Ich habe kein Problem damit, der Underdog zu sein", sagte Pacquiao diese Woche in Las Vegas, um anzufügen: "Ich bin immer für Überraschungen gut." Berichten zufolge soll er für den Kampf fünf bis zehn Millionen US-Dollar erhalten.

Mit Weltmeistertiteln in acht verschiedenen Gewichtsklassen gilt Pacquiao als einer der besten Boxer seiner Zeit, im September 2021 hatte er nach einer Punktniederlage gegen den Kubaner Yordenis Ugas allerdings das Ende seiner Karriere bekanntgegeben. In seiner bisherigen Laufbahn als Profiboxer hat Pacquiao 62 seiner Kämpfe gewonnen, darunter 39 K.o.-Siege, achtmal verlor er. In seiner Heimat ist er auch politisch aktiv, unter anderem kämpfte er erfolglos um die Präsidentschaft der Philippinen.