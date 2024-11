In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zum Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul. ran hat alle Informationen zum Event zusammengefasst.

Es passiert nun also doch! Jake Paul und Mike Tyson werden einen Boxkampf bestreiten. Nachdem das Aufeinandertreffen des YouTubers und der Box-Legende eigentlich schon im Sommer stattfinden sollte, kommt es nun in der Nacht vom 15. auf den 16. November zum Duell.

Dabei war lange unklar, ob der mittlerweile 58-jährige Tyson nochmal in den Ring steigen könne. Im Mai hatte der ehemalige Box-Weltmeister auf einem Flug von Miami nach Los Angeles einen medizinischen Notfall, soll Blut erbrochen haben.

Zudem hatte "Iron Mike" in der Vergangenheit immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen, saß zeitweise sogar im Rollstuhl.

Trotzdem steigt die Box-Legende erneut in den Ring. Dabei geht es für Tyson gegen Jake Paul. Der 27-Jährige startete seine Karriere als YouTuber und machte sich in den letzten Jahren einen Namen als Boxer. Gegen Tyson will der Bruder von WWE-Superstar Logan Paul nun die Welt schocken!

ran fasst die wichtigsten Informationen zum Box-Spektakel zusammen.