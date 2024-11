Mike Tyson gegen Jake Paul: Dieser Kampf steht für den Niedergang des Boxsports - ein Kommentar

Wenn Mike Tyson gegen Jake Paul antritt, werden den Kampf Millionen fasziniert verfolgen. Doch das Duell steht sinnbildlich für den Niedergang des Boxens. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Ist dieser Boxkampf ein Armutszeugnis? Ein Symbol für den Niedergang des Boxsports?

Oder ein Mega-Event, das man nicht verpassen darf? Tatsächlich irgendwie beides.

Denn wer Mike Tyson in seiner Blütezeit live erlebt hat, ist heiß. Gespannt und voller Vorfreude, wenn "Iron Mike" in der Nacht zum 16. November wieder in den Ring steigt. Mit 58 Jahren.

Videos vom Sparring heizen die Gefühlswelt der Fans noch weiter an. Der einstige Schwergewichts-Champion sieht fit aus, und wie er den Sandsack malträtiert, sorgt für Gänsehaut.

Man sieht, hört und spürt förmlich, warum er einst der "Baddest Man on the Planet" war. Erinnerungen werden wach, als er seine Gegner in Sekunden auf die Bretter geschickt hat.