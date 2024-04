Sensations-Comeback! Stefan Raab kämpft gegen Regina Halmich

Am Montag diskutierte er in einem weiteren Clip mit seinem ehemaligen Show-Praktikanten Elton über eine Neuauflage des Duells mit Halmich. Die ungeschlagene Weltmeisterin hatte Raab schon 2001 und 2007 böse vermöbelt. Beim ersten Kampf brach sie Raab sogar die Nase.

Das Sensations-Comeback ist perfekt. Was zunächst wie ein aufwändiger Aprilscherz anmutete, wird Realität. Entertainer Stefan Raab steigt zum dritten Mal gegen die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich in den Ring.

Halmich nimmt Herausforderung an

Am Dienstag zeigte sich Halmich ebenfalls auf Instagram offen für die Trilogie "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight! Challenge accepted."

Raab bleiben nun fünf Monate, um in Form zu kommen. Der 57-Jährige präsentierte sich auf Instagram ungewohnt mit Doppelkinn und Plauze. Vermutlich waren hier allerdings Maskenbildner am Werk.