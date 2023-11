Darts: Clemens beeindruckt bei WM-Generalprobe

Anzeige

Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens ist mit einer beeindruckenden Leistung ins Viertelfinale der Players Championship Finals eingezogen und zeigt vor der WM aufsteigende Form. Im englischen Minehead bezwang der favorisierte Clemens den Niederländer Niels Zonneveld im Achtelfinale deutlich mit 10:1. Zuvor hatte er den an Nummer fünf gesetzten Engländer Josh Rock in der dritten Runde mit 6:3 bezwungen.

Im Viertelfinale wartet auf den Saarländer am Sonntag (15.00 Uhr) der an Nummer 20 gesetzte Engländer Luke Woodhouse, der bereits Dave Chisnall sowie den früheren Weltmeister Rob Cross im Turnierverlauf ausgeschaltet hat.

Clemens ist der letzte verbliebene Deutsche bei dem Turnier, das als Generalprobe für die kommende WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) gilt. Ricardo Pietreczko war in Runde zwei gescheitert, Martin Schindler und Daniel Klose bereits in Runde eins.