Darts: Gruppen-Aus für Weltmeister Smith bei Grand Slam

Weltmeister Michael Smith (England) ist beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton bereits in der Gruppenphase gescheitert. Gegen Altmeister James Wade (England) verlor der 33-Jährige klar mit 1:5 und beendete die Gruppe A hinter Wade und Krzysztof Ratajski (Polen) trotz zuvor zwei Siegen nur auf Rang drei.

Für das Highlight des Abends sorgte Ryan Searle (England), der sein Match gegen Nathan Rafferty (Nordirland) mit einem Neundarter, also einem perfekten Leg, entschied und sich damit Platz zwei der Gruppe D hinter Ex-Weltmeister Gerwyn Price (Wales) sicherte.

Der einzige deutsche Starter, Ricardo Pietreczko (Nürnberg), war nach zwei Niederlagen zum Turnierstart bereits seit Sonntagabend ohne Chance auf die K.o.-Runde. Sein letztes Gruppenspiel gegen den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Nathan Aspinall (England) findet am Dienstag statt.