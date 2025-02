Der deutsche Darts-Profi Niko Springer zeigt bei den UK Open eine beeindruckende wie historische Vorstellung, muss aber - wie viele weitere deutschen Spieler - vorzeitig die Segel streichen. Ganz schlimm erwischt es Max Hopp.

Außergewöhnliche Performance von Niko Springer. Der deutsche Darts-Profi ist bei den UK Open dank einer Gala-Vorstellung in die zweite Runde eingezogen. Gegen den Norweger Cor Dekker siegte der 24-Jährige mit 6:2.

Springer, der unter dem Spitznamen "Meenzer Bub" antritt, spielte einen phänomenalen Average von 115,92 und warf 20 Aufnahmen mit mindestens 100 Punkten, darunter fünfmal die maximale Höchstpunktzahl 180.

Der Average von 115,92 war der zweithöchste Average in der Geschichte des Turniers, besser war nur Darts-Legende Phil Taylor vor 15 Jahren. Zudem ist es der höchste Average eines deutschen Spielers, der jemals im TV gespielt wurde.

Beeindrucken konnte Springer im Anschluss auch in der zweiten Runde. Obwohl er gegen Patrick Geeraets bereits mit 1:5 in Rückstand lag, siegte der Deutsche am Ende noch mit 6:5. In der dritten Runde kam dann aber das Aus. Gegen Dylan Slevin aus Irland musste er sich denkbar knapp mit 5:6 geschlagen geben.

Auch für Gabriel Clemens kam das Aus in der 3. Runde. Der Saarländer, bei der WM 2023 noch überraschend ins WM-Halbfinale eingezogen, unterlag dem Engländer Ricky Evans ebenfalls knapp mit 5:6.